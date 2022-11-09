إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل اعتقال ثلاث فلسطينيات بزعم محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار





ووفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، فقد كشفت تحقيقات (شاباك) أن "الخلية" ترأستها تحرير أبو سرية (29 عاماً) من نابلس، وفلسطينيتين أخريين من المنطقة.





وأضافت القناة بأن الفلسطينيات الثلاث، قررن تنفيذ عملية انتقاماً لاغتيال إبراهيم النابلسي، بمساعدة قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غزة الذي ساعدهن في شراء الأسلحة، وفق زعم القناة.





كما زعمت أنهن أطلقن النار في آب/ أغسطس على موقع للجيش قرب (كدوميم)، وانسحبوا من المكان لتنفيذ هجوم آخر لكنهم ضلوا الطريق وتم اعتقالهن عند معبر "إلياهو".



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن اعتقال ثلاث فلسطينيات، من نابلس، بزعم محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار.