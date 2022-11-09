شؤون فلسطينية

(فتح) تدعو لأوسع مشاركة بمهرجان إحياء الذكرى 18 لرحيل ياسر عرفات

(فتح) تدعو لأوسع مشاركة بمهرجان إحياء الذكرى 18 لرحيل ياسر عرفات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة فتح، إقليم شرق غزة، اليوم الأربعاء، جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأوسع مشاركة شعبية وجماهيرية في مهرجان إحياء الذكرى18 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وذلك يوم غد الخميس الساعة الثالثة مساء، في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأضافت الحركة في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم، أن المشاركة في هذه المسيرة واجب وطني وأخلاقي ووفاء لرمز القضية الذي أفنى حياته فداء لفلسطين وشعبها، وتأكيداً على التمسك بثوابته الوطنية التي رحل وهو يؤكد عليها، وأهمها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأهابت الحركة بكافة هياكلها التنظيمية ومناطقها وشعبها ومكاتبها الحركية، وأبنائها وعناصرها ومناصريها للمشاركة الفاعلة بهذا المهرجان الوطني الجامع للكل الفلسطيني.

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