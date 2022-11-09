دولي

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدةٌ للتفاوض مع روسيا ولكن بشروط

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدةٌ للتفاوض مع روسيا ولكن بشروط
فولديمير زيلنيسكي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه منفتح على "محادثات سلام حقيقية" مع روسيا، لكنه حدد عدداً من الشروط تشمل إعادة سيطرة أوكرانيا على أراضيها، وذلك بعد ضغوط غربية لحثّه على الإشارة إلى الاستعداد للتفاوض.

وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه، أن "الشروط" الأوكرانية للمحادثات تشمل إعادة سيطرة أوكرانيا على أراضيها، وتعويض كييف عن غزو موسكو، وتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة، حسب ما نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية.

ورأى الرئيس الأوكراني أن الجهود يجب أن تركز على "وقف العدوان الروسي، واستعادة وحدة أراضينا، وإجبار روسيا على محادثات سلام حقيقية".

كما تعهد زيلينسكي في خطابه المصور، مساء الثلاثاء، بألّا تتخلى قواته ولو عن "سنتيمتر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية، بينما تحدث مسؤولون عينتهم روسيا عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات، وفق قناة (الشرق). 

أخبار ذات صلة

أمريكا وروسيا تستعدان لاستئناف محادثات الأسلحة النووية

أمريكا وروسيا تستعدان لاستئناف محادثات الأسلحة النووية

الانتخابات الأميركية.. الجمهوريون متقدمون في مجلس النواب وصراع محتدم في مجلس الشيوخ

الانتخابات الأميركية.. الجمهوريون متقدمون في مجلس النواب وصراع محتدم في مجلس الشيوخ

الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

&#34;قيادة لمراقبة الانتخابات&#34;.. أمريكا قلقةٌ من تدخلات روسية وإيرانية

"قيادة لمراقبة الانتخابات".. أمريكا قلقةٌ من تدخلات روسية وإيرانية

تركيا: هذا شرطنا لرفع مستوى العلاقات مع سوريا

تركيا: هذا شرطنا لرفع مستوى العلاقات مع سوريا

روسيا تكشف حقيقة مفاوضاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا

روسيا تكشف حقيقة مفاوضاتها مع أمريكا بشأن أوكرانيا

أمين عام &#34;التعاون الإسلامي&#34; يشارك في الدورة التاسعة لمنتدى أبو ظبي للسلم

أمين عام "التعاون الإسلامي" يشارك في الدورة التاسعة لمنتدى أبو ظبي للسلم

زيلينسكي: أوكرانيا وإسرائيل تواجهان &#34;تهديدات مماثلة&#34;

زيلينسكي: أوكرانيا وإسرائيل تواجهان "تهديدات مماثلة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشعبية&#34; تدين منع السلطة مؤتمراً صحافياً برام الله وتكرار سلوكها القمعي بحق حرية الرأي

"الشعبية" تدين منع السلطة مؤتمراً صحافياً برام الله وتكرار سلوكها القمعي بحق حرية الرأي

&#34;التربية&#34; تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية

"التربية" تطلع وفدًا ألمانيًا على احتياجات وواقع مدرسة بنات رام الله المهنية

جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط القطاع

جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط القطاع

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

العسيلي: فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم رفضاً للتطبيع

حملة المقاطعة ترحب بانسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم رفضاً للتطبيع

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة

(فتح) تدعو لأوسع مشاركة بمهرجان إحياء الذكرى 18 لرحيل ياسر عرفات

(فتح) تدعو لأوسع مشاركة بمهرجان إحياء الذكرى 18 لرحيل ياسر عرفات

رام الله: إصابة شاب واعتقال آخر في النبي صالح

رام الله: إصابة شاب واعتقال آخر في النبي صالح

منوعات

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتهدد شقيقها

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة بما كشفته عن طفلتها الصغرى

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

ما آخر التطورات الصحية لمي سليم بعد أزمتها الأخيرة؟

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: حسن الرداد يتعرض لموقف غير متوقع في المطار

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زواجها وثروتها الضخمة

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

شاهد: أحمد سلامة يقلق الجمهور ويظهر بوجه متورم مخيف

تعرف على أسوأ حالات الطلاق التي حدثت في عالم الفن

تعرف على أسوأ حالات الطلاق التي حدثت في عالم الفن

شاهد كيف تصرف هاني شاكر بعد قرار رفض غناء &#34;المطرب النقاش&#34; مع أصالة

شاهد كيف تصرف هاني شاكر بعد قرار رفض غناء "المطرب النقاش" مع أصالة

شاهد: مروة عبدالمنعم تكشف عن موقف كاد أن يفقدها حياتها

شاهد: مروة عبدالمنعم تكشف عن موقف كاد أن يفقدها حياتها

شاهد: هنا الزاهد تكشف عن حقيقة اعتزالها عالم الفن

شاهد: هنا الزاهد تكشف عن حقيقة اعتزالها عالم الفن

عربي

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

مصر: مصرع ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى سكني في محافظة الجيزة

وزير الدفاع السعودي: دول الخليج تسعى لرفع مستوى قواتها المسلحة

وزير الدفاع السعودي: دول الخليج تسعى لرفع مستوى قواتها المسلحة

مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة

مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة

&#34;قمة المناخ&#34; تطرح خطة لمساعدة الدول الأشد فقرًا على الصمود مع التغير المناخي

"قمة المناخ" تطرح خطة لمساعدة الدول الأشد فقرًا على الصمود مع التغير المناخي