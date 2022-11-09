زيلينسكي: أوكرانيا مستعدةٌ للتفاوض مع روسيا ولكن بشروط

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه منفتح على "محادثات سلام حقيقية" مع روسيا، لكنه حدد عدداً من الشروط تشمل إعادة سيطرة أوكرانيا على أراضيها، وذلك بعد ضغوط غربية لحثّه على الإشارة إلى الاستعداد للتفاوض.وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه، أن "الشروط" الأوكرانية للمحادثات تشمل إعادة سيطرة أوكرانيا على أراضيها، وتعويض كييف عن غزو موسكو، وتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة، حسب ما نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية.ورأى الرئيس الأوكراني أن الجهود يجب أن تركز على "وقف العدوان الروسي، واستعادة وحدة أراضينا، وإجبار روسيا على محادثات سلام حقيقية".كما تعهد زيلينسكي في خطابه المصور، مساء الثلاثاء، بألّا تتخلى قواته ولو عن "سنتيمتر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية، بينما تحدث مسؤولون عينتهم روسيا عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات، وفق قناة (الشرق).