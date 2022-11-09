الانتخابات الأميركية.. الجمهوريون متقدمون في مجلس النواب وصراع محتدم في مجلس الشيوخ





وللسيطرة على مجلس النواب، لابد للجمهوريين من الحصول على 218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ435 الخاضعة للتنافس فيه.



وفي مجلس الشيوخ، الذي يخضع للتنافس 35 من أصل الـ100 مقعد فيه، نال الديمقراطيون 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين حتى الآن. ولتأمين الأغلبية، يحتاج الجمهوريون إلى 51 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا، بالنظر إلى أن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، الصوت المرجح في حالات التعادل.



كما أظهرت النتائج الأولية أن نانسي بيلوسي ستحافظ على مقعدها بمجلس النواب عن كاليفورنيا بـ 82% من الأصوات.



رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج أولية اليوم الأربعاء، تقدم الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي التي جرت أمس الثلاثاء.وفاز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسهولة، في الانتخابات التي يمكن أن تفضي إلى عهد يشهد حكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس جو بايدن في واشنطن.ومع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية بعموم الولايات الأميركية، صباح اليوم الأربعاء، فمن غير المحتمل ظهور النتيجة النهائية في أي وقت قريب.ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وفق ما نقل موقع (العربية).وبحسب إحصاءات وسائل الإعلام الأميركية، فإن الجمهوريين حسموا 186 مقعدا بمجلس النواب حتى الآن مقابل 150 للديمقراطيين.