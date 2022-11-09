الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

رام الله - دنيا الوطنيبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، التشاور مع جميع الأحزاب المنتخبة في الكنيست الـ25، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ37.ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن الاجتماعات والمشاورات بين هرتسوغ وقادة الأحزاب المنتخبة ستستمر لثلاثة أيام، وتتمحور حول تكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، علما أن رئيس حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، يحظى بدعم 64 من أعضاء (كنيست) الذين ينتمون إلى كتلة اليمين المتطرف.وانطلقت مشاورات تشكيل الحكومة بعد أن حصل الرئيس الإسرائيلي على النتائج الرسمية لانتخابات (كنيست)، وهي خامس انتخابات برلمانية تجرى في أقل من أربع سنوات.الجدير بالذكر أنه بمجرد اختيار هرتسوغ مرشحا لتشكيل حكومة جديدة، سيكون أمام المرشح 28 يوما للتحدث مع الشركاء المحتملين لتشكيل حكومة ائتلافية مع إمكانية التمديد لمدة 14 يوما.