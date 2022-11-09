الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين، من محافظة القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: منتصر الشيخ، ومحمد أبو عيد، وعز منصور، من بلدة بدّو، وعدي عصام مرار، ومحمد علي داود، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.كما واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، بينهم شقيقان من بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الشقيقين محمد وعبد هشام عزام، من جبل خليفات وسط بيت لحم، وصلاح محمد أبو سرحان، من بلدة العبيدية شرقا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها في منطقة "الكركفة" ببيت لحم.واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطنين هيثم محمد روبين الجعبري (30 عاما)، ومهند عبد السميع ابو رموز، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما والتنكيل بهما إلى أحد مراكز الاعتقال.ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.هذا واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب إسلام مؤيد عويس (22 عاما) خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال قام بتفجير بوابة منزل الشاب عويس، ودمر محتويات المنزل خلال مداهمته.