شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار المنخفض الجوي مصحوب بأمطار متفرقة فوق مختلف المناطق

الطقس: استمرار المنخفض الجوي مصحوب بأمطار متفرقة فوق مختلف المناطق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة  والرياح شمالية غربية خفيفة إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت يكون الجو صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

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