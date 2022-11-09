شهيد وثلاث إصابات خلال اقتحام الاحتلال مقام يوسف في نابلس





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشاب مهدي محمد حشاس، استشهد متأثراً بإصابته بجروحٍ خطيرة، ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس فجراً.





فيما أفاد الهلال الأحمر، بأن المواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة شرقي نابلس، أسفرت عن شهيد وثلاث إصابات بالرصاص المطاطي و57 اختناقًا بالغاز.





واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم، عقب اقتحام المستوطنين قبر يوسف برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطناستشهد، فجر اليوم الأربعاء، شاب وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقام يوسف، شرق مدينة نابلس.