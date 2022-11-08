شؤون فلسطينية

انتخاب الفلسطينية حنان عواد عضو لجنة التنسيق العليا لدول آسيا في حركة الشعر العالمية

انتخاب الفلسطينية حنان عواد عضو لجنة التنسيق العليا لدول آسيا في حركة الشعر العالمية
حنان عواد برفقة أبو عمار
رام الله - دنيا الوطن
انتخبت حركة الشعر العالمية، اليوم الثلاثاء، الأديبة الفلسطينية حنان عواد، عضوا في لجنة التنسيق العليا لدول آسيا في الحركة.

جاء ذلك في اجتماعها الذي عقد في ميديلين برئاسة الشاعر الكولومبي الكبير فرناندو رندم، تقديراً لدولة فلسطين، ودعماً لنضالها العادل من أجل الحرية والاستقلال، ولشعرائها المبدعين المقاومين.

وقالت الأديبة عواد إن حركة الشعر العالمية كان لها ولا زال، مواقف متقدمة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وخاصة في الظروف الصعبة أيام الحصار والحروب والانتهاكات المستمرة للاحتلال.

ويأتي هذا الانتخاب تقديرا لجهود الأديبة عواد في بناء الجسور الثقافية والحضارة والسياسية بين فلسطين والعالم، ولأدبها الملتزم المبدع والمقاوم.

الجدير بالذكر أن حركة الشعر العالمية هي حركة ثورية نضالية مناهضة للاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري وكل أشكال الظلم، تضم كبار الكتاب الملتزمين من جميع أنحاء العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أخبار ذات صلة

نابلس: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم تخطيطهن لعملية إطلاق نار

نابلس: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم تخطيطهن لعملية إطلاق نار

نابلس: &#34;الشرطة&#34; تقبض على مشتبه بسرقة صندوق تبرعات أحد المساجد

نابلس: "الشرطة" تقبض على مشتبه بسرقة صندوق تبرعات أحد المساجد

رئيس الوزراء يلتقي نظيره المصري على هامش قمة المناخ

رئيس الوزراء يلتقي نظيره المصري على هامش قمة المناخ

أبو كويك: شعبنا سيتصدى لسياسات الاحتلال بحق الأسرى والأقصى

أبو كويك: شعبنا سيتصدى لسياسات الاحتلال بحق الأسرى والأقصى

&#34;التشريعي&#34; بغزة يدعو الجهات المعنية لمتابعة آثار المنخفض والتحضير للمنخفضات القادمة

"التشريعي" بغزة يدعو الجهات المعنية لمتابعة آثار المنخفض والتحضير للمنخفضات القادمة

اشتية يلتقي المدير التنفيذي لصندوق &#34;المناخ الأخضر&#34;

اشتية يلتقي المدير التنفيذي لصندوق "المناخ الأخضر"

رئيس الوزراء يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

رئيس الوزراء يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماع مجموعة العمل القطاعية للتعليم وسط التأكيد على حمايته ومناصرته

"التربية" تعقد اجتماع مجموعة العمل القطاعية للتعليم وسط التأكيد على حمايته ومناصرته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انتخاب الفلسطينية حنان عواد عضو لجنة التنسيق العليا لدول آسيا في حركة الشعر العالمية

انتخاب الفلسطينية حنان عواد عضو لجنة التنسيق العليا لدول آسيا في حركة الشعر العالمية

رئيس الوزراء يلتقي نظيره المصري على هامش قمة المناخ

رئيس الوزراء يلتقي نظيره المصري على هامش قمة المناخ

أبو كويك: شعبنا سيتصدى لسياسات الاحتلال بحق الأسرى والأقصى

أبو كويك: شعبنا سيتصدى لسياسات الاحتلال بحق الأسرى والأقصى

&#34;التشريعي&#34; بغزة يدعو الجهات المعنية لمتابعة آثار المنخفض والتحضير للمنخفضات القادمة

"التشريعي" بغزة يدعو الجهات المعنية لمتابعة آثار المنخفض والتحضير للمنخفضات القادمة

رئيس الوزراء يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

رئيس الوزراء يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماع مجموعة العمل القطاعية للتعليم وسط التأكيد على حمايته ومناصرته

"التربية" تعقد اجتماع مجموعة العمل القطاعية للتعليم وسط التأكيد على حمايته ومناصرته

الأسرى يقررون تأخير الخروج إلى بوسطة المحاكم تضامنًا مع معتقلي &#34;عوفر&#34;

الأسرى يقررون تأخير الخروج إلى بوسطة المحاكم تضامنًا مع معتقلي "عوفر"

وزير الداخلية يترأس أعمال مؤتمر التنمية المستدامة في السلامة المرورية

وزير الداخلية يترأس أعمال مؤتمر التنمية المستدامة في السلامة المرورية

منوعات

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

عربي

مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة

مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة

&#34;قمة المناخ&#34; تطرح خطة لمساعدة الدول الأشد فقرًا على الصمود مع التغير المناخي

"قمة المناخ" تطرح خطة لمساعدة الدول الأشد فقرًا على الصمود مع التغير المناخي

تونس: غرق قارب يحمل 15 مهاجراً قبالة ساحل بنزرت

تونس: غرق قارب يحمل 15 مهاجراً قبالة ساحل بنزرت

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)