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مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة

مؤتمر الإعلاميّات العربيّات يختتم فعاليّاته بمشاركة فلسطينية لافتة
صورة من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
خرج مؤتمر الإعلاميات العربيّات في دورته الثامنة عشر، وانتظم بمدينة مادبا بالمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها عاصمة السياحة العربية لهذا العام، في الفترة ما بين الخامس والسابع من الشهر الجاري، تحت عنوان "إعلام رقمي معزز للتغيير"، بجملة توصيات، منها: التأكيد على دور الإعلام الرقمي في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، ومواجهة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة التي تحد من المشاركة، ونبذ خطاب الكراهية والعنف والتنمّر الموجه عبر الإعلام الرقمي والتأكيد على ضرورة تقصي الحقائق قبل النشر، واحترام الآخر، وإيجاد آليات لمقاومة الابتزاز الإلكتروني.

كما وعقد المؤتمر دروات تدريبية للإعلاميات والإعلاميين لتبني الخطاب الحقوق للقضايا الجندرية في الإعلام الرقمي، وذلك من أجل ترشيده والتدقيق في محتواه، وعقد دورات تدريبية متخصصة للإعلاميّات والإعلاميّين حول الاستخدام التقني للإعلام الرقمي واستثماره.

وكانت فعاليات المؤتمر، انطلقت تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال، التي شددت على أهمية دور الإعلام على أكثر من صعيد، وعلى الدور الريادي للإعلاميات العربيات، خاصة في الميدان، موجهة التحيّة لهن، ومستذكرة من ضحيّن بأنفسهن من أجل مهنيّتهن، وعلى رأسهن الإعلامية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقالت الإعلامية محاسن الإمام، مؤسسة ورئيسة مركز الإعلاميات العربيات، الجهة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر عقد بمشاركة عربية واسعة حيث وصل عدد الإعلاميات العربيات المشاركات إلى 67 إعلامية بالإضافة إلى الإعلاميات الأردنيات ممن يمثلن مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ولفتت إلى أن من بين ما يميّز هذه الدورة من المؤتمر انعقاده في مدينة مادبا، عاصمة السياحة العربية، بدعم وتنسيق مع وزارتي السياحة والثقافة، علاوة على اشتماله على معرض للتراث العربي، حيث قدمت كل إعلامية تراث بلدها في منتجات متنوعة، علاوة على مطبوعات حول العديد من الإعلاميات العربيات البارزات.

وحيت المشاركات نضال المرأة الفلسطينية مع التأكيد على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت المشاركات في المؤتمر الذي شهد حضوراً فلسطينياً لافتاً، من خلال الجلسة الأولى على أهمية دور الإعلامية العربية في إبراز صورة المرأة وقضاياها، من خلال الإعلام الرقمي، لردم الهوّة المعرفية والاجتماعية المتعلقة بقضايا المرأة.

كما وقالت: "أما الجلسة الثانية فتناولت تكنولوجيا التواصل الرقمي ما بين المهنية والبناء والإفساد، بينما ركزت الجلسة الثالثة على موضوع التكنولوجيا وحرية الإعلام والمجتمع".

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