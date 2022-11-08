شؤون فلسطينية

نابلس: "الشرطة" تقبض على مشتبه بسرقة صندوق تبرعات أحد المساجد

نابلس: "الشرطة" تقبض على مشتبه بسرقة صندوق تبرعات أحد المساجد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مشتبه فيه بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بمدينة نابلس والاعتداء على شخص اكتشفه متلبساً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عن محاولة شخص سرقة صندوق تبرعات موجودة في أحد مساجد مدينة نابلس.

وقالت: "تمكنت قوة من مركز شرطة المدينة القبض على المشتبه فيه، الذي أفاد بسرقته لصندوق التبرعات برفقة ابنه".

وأكدت الإدارة أنه تم التحفظ على الشخص المقبوض عليه لحين احالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه اصولاً.

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