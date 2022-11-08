رئيس الوزراء يلتقي نظيره المصري على هامش قمة المناخ

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس الوزراء د. محمد اشتية نظيره المصري مصطفى مدبولي، على آخر التطورات والمستجدات السياسية، وذلك اليوم الثلاثاء على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر.وهنأ اشتية نظيره المصري على حسن ونجاح تنظيم القمة التي شارك فيها نحو 40 ألف ضيف، بحضور 120 من قادة العالم.ووضع رئيس الوزراء نظيره المصري في صورة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية، مع استمرار إسرائيل بتدميرها الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد انتهاكاتها بحق شعبنا والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهويد القدس.كما أطلعه على مستجدات ملف المصالحة الذي تقوده الجزائر، آملا ان تقود هذه الجهود إلى إنهاء الانقسام.ودعا اشتية إلى زيادة ميزان التبادل التجاري ما بين البلدين، والعمل ضمن شراكات للوصول إلى السوق العالمي، والاستفادة من الخبرات المصرية في تحديث الصناعات.من جانبه، رحب مدبولي بالحضور الفلسطيني بقمة المناخ، مؤكدًا دعم مصر المتواصل لفلسطين وقضيتها العادلة.