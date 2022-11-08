شؤون فلسطينية

أبو كويك: شعبنا سيتصدى لسياسات الاحتلال بحق الأسرى والأقصى

أبو كويك: شعبنا سيتصدى لسياسات الاحتلال بحق الأسرى والأقصى
القيادي حسين أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك أن "شعبنا الفلسطيني المقاوم والمنتفض، سيتصدى للسياسات العدوانية الهمجية التي ينتهجها اليمين الإسرائيلي المتطرف بحق الأسرى والمسجد الأقصى".

وقال أبو كويك إن "ظاهرة بن غفير تعكس قمة وخلاصة الفكر الصهيوني التلمودي المتطرف، القائم على التمييز العنصري والاستهتار بالكرامة والحقوق الإنسانية، وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير مصيره والنضال لنيل حقوقه".

وأشار إلى أن "تهديد اليمين الإسرائيلي بالتشديد والتضييق على الأسرى وسحب إنجازاتهم ومكتسباتهم، وسن قوانين لإعدامهم، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتوسيع دائرة السيطرة عليه وتوسيع الاستيطان وتكثيفه، لن تعود إلا بالويل والثبور على أصحابها".

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني المنتفض المقاوم لا يمكن أن يدع هذه السياسات والمشاريع الرعناء أن تمر، وسيدافع بكل قوته عن أبنائه الأسرى وعن وجوده وحقوقه وقضيته العادلة ومقدساته".

وبيّن أبو كويك أن "أسرانا البواسل الذين حققوا مكتسباتهم بالدم والجوع والأمعاء الخاوية، سيلقنون المجرمين دروسا في العطاء والبذل والتضحية وكيفية الحفاظ على الحقوق والمكتسبات".

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