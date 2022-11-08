"التشريعي" بغزة يدعو الجهات المعنية لمتابعة آثار المنخفض والتحضير للمنخفضات القادمة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة، مساء يوم الثلاثاء، تصريحًا صحفيًا حول متابعتها للمنخفض الجوي.وقالت اللجنة: إنها "تواصلت مع الجهات المعنية لمتابعة ما نتج عن المنخفض، والاطلاع على دورها في إنهاء آثار المنخفض وأضراره"ودعت الجهات المختصة إلى العمل وتحضير كل ما من شأنه التخفيف من آثار المنخفضات القادمة على المواطنين، خاصة أن الموسم المطري لهذا العام يبدو أنه يحمل الخير الكثير على بلادنا.كما دعت اللجنة، المواطنين إلى ضرورة العناية بنظافة الشوارع والمصارف الخاصة بالأمطار، وضرورة تظافر جميع الجهود للتخفيف من آثار المنخفضات القادمة.وطالبت المؤسسات الدولية كافة بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.