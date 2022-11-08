اشتية يلتقي المدير التنفيذي لصندوق "المناخ الأخضر"

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة المناخ (COP27) التي تعقد في شرم الشيخ بمصر، بحضور رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي.وقال رئيس الوزراء: إن فلسطين بحاجة ماسة لمساعدة الصندوق في تنفيذ مشاريع لصالح البيئة، كونها تعاني من آثار التغير المناخي والاحتلال، الذي يدمر البيئة، في آن واحد.ووضع اشتية جليمارك في صورة الجهود الفلسطيني في هذا السياق، لا سيما المشاريع التي تعمل عليها الحكومة في مجالات الطاقة النظيفة ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الري، وتحويل النفايات الصلبة الى طاقة.وقال إن تمويل مشاريع بيئية في الدول النامية يجب أن يكون قضية أخلاقية ومسؤولية جماعية وليس فقط مبني على الربح، داعيا إلى عدم حجب استفادة فلسطين من مختلف الآليات الدولية الفنية والمالية للمشاريع البيئية لأسباب سياسية.من جانبه، أكد جليمارك التزامه بحق فلسطين من التمويل المخصص لمواجهة تغير المناخ، وفق معايير الصندوق، وعمله من أجل تقديم المساعدة اللازمة لسلطة البيئة لتمكينها من تقديم مشاريعها وفق المعايير.يذكر أن صندوق المناخ الأخضر أنشئ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ.