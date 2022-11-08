رئيس الوزراء يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، رئيس اتحاد الصناعات في مصر محمد السويدي، وذلك اليوم الثلاثاء، على هامش قمة المناخ (COP27) التي تعقد في شرم الشيخ بمصر، بحضور سفير فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح.وبحث رئيس الوزراء مع السويدي تعزيز التعاون مع بين الصناعات الفلسطينية والمصرية من خلال شراكات في الوصول إلى السوق العالمي، والاستفادة من الخبرات المصرية في تحديث الصناعات والتدريب وتطوير أفكار صناعية جديدة، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين.وهنأ اشتية السويدي على نجاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، متمنيا للاتحاد مزيدا من التقدم.من جانبه، رحب السويدي بترتيب زيارة لوفد فلسطيني من الاتحادات الصناعية ورجال الأعمال المهتمين بالموضوع إلى مصر، لبحث أفكار رئيس الوزراء وتطويرها وإيجاد آليات لتنفيذها.