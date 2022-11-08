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إسرائيل والأردن توقعان اتفاقية المياه مقابل الطاقة

إسرائيل والأردن توقعان اتفاقية المياه مقابل الطاقة
هرتسوغ والملك عبدالله
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، يوم الثلاثاء، في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ مذكرة تفاهم للدفع بالمرحلة المقبلة من اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع الأردن برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن الاتفاقية وقعها فريج بدلا من وزيرة الطاقة كارين الحرار التي ألغت مشاركتها.

 وقال فريح: "اليوم نترك للحكومة القادمة إرثًا من التعاون الإقليمي عبر الحدود الذي يخلق الأمل للمنطقة بأكملها، وتتحد البلدان معًا لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتترك إرثا من العمل الذي يثبت قوة السلام"، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وأضاف أنه تم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية في عام 2021 برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستبيع إسرائيل المياه المحلاة للأردنيين وتشتري منهم الكهرباء الشمسية، على خلفية الأزمة في المناطق المفتوحة في إسرائيل.

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