شؤون فلسطينية

الأسرى يقررون تأخير الخروج إلى بوسطة المحاكم تضامنًا مع معتقلي "عوفر"

الأسرى يقررون تأخير الخروج إلى بوسطة المحاكم تضامنًا مع معتقلي "عوفر"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قرارًا وطنيًا عامًا للحركة الأسيرة في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي بتأخير الخروج غدًا الأربعاء إلى بوسطة المحاكم تضامنا مع المعتقلين في سجن "عوفر".

وكان سجانو الاحتلال اعتدوا في وقت سابق اليوم على عدد من المعتقلين داخل محكمة "عوفر" العسكرية، ورشوهم بالغاز.

هذا وقال نادي الأسير إن "سجاني الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على عدد من المعتقلين داخل غرف الانتظار أثناء نقلهم إلى محكمة عوفر العسكرية ورشوهم بالغاز".

وأضاف النادي في بيان مقتضب، أن الأسرى في سجن "عوفر" ومن كافة الفصائل، قرروا مجموعة من الخطوات الاحتجاجية تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى المحاكم غدا، وأن أي اعتداء سيتعرضون له سيكون الرد عليه بالمثل.

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