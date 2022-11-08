شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يترأس أعمال مؤتمر التنمية المستدامة في السلامة المرورية

وزير الداخلية يترأس أعمال مؤتمر التنمية المستدامة في السلامة المرورية
صورة من المؤتمر
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، بمدينة أريحا، أعمال المؤتمر العلمي الدولي المحكم الأول حول "التنمية المستدامة في السلامة المرورية"، والذي ينعقد تحت رعاية  رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وحضر المؤتمر، محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير التعليم العالي محمود أبو مويس، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو وعدد من الجهات الشريكة.

وأكد هب الريح خلال كلمته بالمؤتمر على أهمية السلامة المرورية على الطرق باعتبارها أهم التحديات التي تستنزف طاقة شعبنا وموارده المالية، وضرورة وضع تشريعات ومعايير وقوانين للحد من عوامل الخطر على الطرق من هندسة ورقابة وتخطيط وعمران ومواصفات وتجهيزات فنية ومعلوماتية وطبية وتوعوية وتعليم مروري، مبيناً أن الحوادث المرورية تسببت في وفاة 123 حالة وأكثر من 11 ألف إصابة منذ العام الماضي.

جاء ذلك خلال جولة هب الريح في محافظة أريحا والأغوار حيث إلتقى خلالها بالمحافظ جهاد ابو العسل وقائد المنطقة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حيث جرى بحث ملفات تتصل بتعزيز السلم الأهلي وضمان الأمن والأمان للمواطنين، مؤكداً على ضرورة التكامل بين كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وحمايتها مشيدا بالجهد المبذول من المحافظة وقادة الأجهزة الأمنية فيها.

واشتملت جولة الوزير على زيارة معهد التدريب المركزي/ أريحا، حيث كان في استقباله رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود ابو هارون، وطاقم تدريب القيادات، ومدراء أقسام معهد التدريب المركزي،  حيث قام بتفقد المرافق التدريبية، وتقديم محاضرة لدورة كبار الضباط العشرون بعنوان "دور وزارة الداخلية في التنسيق ضمن الخطة القطاعية للأمن بقيادة وزارة الداخلية".

وختتم الوزير جولته في المحافظة بزيارة مديرية داخلية أريحا حيث تفقد سير العمل، واستمع لشرح من مدير عام المديرية عبدالناصر الصيرفي حول الواقع العام للمديرية وانجازاتها في خدمة المواطنين، وسبل تعزيز الأداء وتحسينه بما يخدم أهالي المحافظة.

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