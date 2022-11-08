مصرع مواطن نتيجة حادث سير في نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (57 عاما)، مصرعه، يوم الثلاثاء، بحادث سير في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الحادث ذاتي ووقع على الطريق الواصل بين بلدة عصيرة الشمالية وقرية بيت امرين شمالي نابلس.وأضاف ارزيقات: "على الفور تحرك مركز شرطة عصيرة الشمالية وخبراء الحوادث وطواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف إلى المكانن وعلى إثره وصلت جثة مواطن لأحد مستشفيات مدينة نابلس".وأكد أن خبراء السير باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.