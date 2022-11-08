"كتيبة بلاطة": نحذر الاحتلال من اقتحام قبر النبي يوسف

رام الله - دنيا الوطنحذرت كتيبة مخيم بلاطة في نابلس، مساء يوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي، من اقتحام قبر النبي يوسف وأداء الصلوات التلمودية بداخله.وقالت في بيان لها: "إننا في كتيبة بلاطة نحذر عقب سماح جيش الاحتلال لأعضاء (كنيست) بأداء صلوات تلمودية في قبر النبي يوسف الليلة".وأكدت الكتيبة أنها "على أهبة الاستعداد، وسوف ترون ما ليس بالحسبان".وأضافت: "نحن كما عهدتمونا لا نحرف البوصلة عن الاحتلال مهما كلفنا الثمن، وعلى درب الشهداء العظام، فهذه بلاطة الولادة مهد الثورة والثوار".وختمت الكتيبة بيانها، بالقول: "نحن على عهد البطل القائد إبراهيم النابلسي لم ولن نترك البارودة، فبنادق الشرفاء عطشى كصحراء النقب، فويل لكم من بركان ولهب".