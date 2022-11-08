"كتيبة بلاطة": نحذر الاحتلال من اقتحام قبر النبي يوسف
حذرت كتيبة مخيم بلاطة في نابلس، مساء يوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي، من اقتحام قبر النبي يوسف وأداء الصلوات التلمودية بداخله.
وقالت في بيان لها: "إننا في كتيبة بلاطة نحذر عقب سماح جيش الاحتلال لأعضاء (كنيست) بأداء صلوات تلمودية في قبر النبي يوسف الليلة".
وأكدت الكتيبة أنها "على أهبة الاستعداد، وسوف ترون ما ليس بالحسبان".
وأضافت: "نحن كما عهدتمونا لا نحرف البوصلة عن الاحتلال مهما كلفنا الثمن، وعلى درب الشهداء العظام، فهذه بلاطة الولادة مهد الثورة والثوار".
وختمت الكتيبة بيانها، بالقول: "نحن على عهد البطل القائد إبراهيم النابلسي لم ولن نترك البارودة، فبنادق الشرفاء عطشى كصحراء النقب، فويل لكم من بركان ولهب".
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