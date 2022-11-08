"قيادة لمراقبة الانتخابات".. أمريكا قلقةٌ من تدخلات روسية وإيرانية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر أن ينشئ محطات لمراقبة أي تدخل خارجي في الانتخابات النصفية.ووفق شبكة (إن بي سي) الأميركية، جاء ذلك بسبب مخاوف من التدخل الخارجي ومن أي تدخلات روسية وإيرانية وصينية في الانتخابات النصفية الحالية.وقالت: "أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر قيادة أمنية جديدة للانتخابات مقره في واشنطن ومراكز قيادة منفصلة في جميع المكاتب الميدانية البالغ عددها 56 مكتبًا في جميع أنحاء البلاد".وتابعت الشبكة: "يعتمد المكتب الجديد بشكل كبير على فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي وحدة مكلفة بمكافحة المعلومات الأجنبية المضللة، لكنها تضم أيضًا أفرادًا من قسم التحقيقات الجنائية وقسم الإنترنت وقسم مكافحة الإرهاب"، وفق ما نقلته قناة (العربية).وختمت: "ستراقب فرقة العمل التأثير الأجنبي وأي نشاط ضار يمكن أن يُنسب إلى حكومة أجنبية أو وكيلها، هذا وأبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن قلقه بشأن روسيا والصين وإيران".