تركيا: هذا شرطنا لرفع مستوى العلاقات مع سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تقيّم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف مؤاتية.وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع للحكومة "لا يوجد حالياً أي مخطط للتواصل مع سوريا، إلا أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات ما زالت مستمرة"، وفق قناة (الميادين).كما لفت الوزير إلى أنّ "بلاده من الممكن أن تقيم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من المستوى الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف مؤاتية"، بحسب وسائل الإعلام المحلية.وسابقًا أعرب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.وكان وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، قد كشف عن إجرائه محادثات قصيرة مع نظيره السوري، فيصل المقداد، بحثا فيها سبل دعم تركيا للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية.