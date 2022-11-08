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شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة تعلن نسبة الأمطار التي هطلت على القطاع

"الزراعة" بغزة تعلن نسبة الأمطار التي هطلت على القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، كميات هطول الأمطار "الغيث النافع"، التي هطلت على قطاع غزة، (حتى اللحظة)، مشيرة إلى أن هذه الكمية بداية مبشرة لموسم زراعي وفير.

وذكرت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن كمية الأمطار بلغت (4.95 مليون متر مكعب)، وأن النسبة المئوية للهطول بلغت (5.4%) من المعدل العام لكافة المحافظات، في حين أن متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغ (20.8 ملم).

وأضافت أن مخيم الشاطئ بغزة سجل أعلي كمية هطول، حيث بلغت الكمية (45 ملم)، في حين أن أقل نسبة كانت في رفح حيث بلغت (3 ملم).

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام والجهات المختصة والمعنية، إلى استقاء البيانات المتعلقة بكميات الأمطار من الإدارة العامة والتربة والري بوزارة الزراعة، لافتة إلى أن لديها قياسات أمطار في معظم محافظات القطاع.

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