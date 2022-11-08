دولي

روسيا تكشف حقيقة المفاوضات مع أمريكا بشأن أوكرانيا

روسيا تكشف حقيقة المفاوضات مع أمريكا بشأن أوكرانيا
الحرب ضد أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
كشفت نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، حقيقة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا بالنفي في ظل عدم وجود أي تحرك بالخصوص.

وأضاف رودينكو للصحافيين، اليوم الثلاثاء: "لا.. لا نجري مباحثات معهم".

وتابع أنّ "أوكرانيا تبنّت قانوناً يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا"، متابعاً: "هذا هو خيارهم، لقد أعلنا دائماً استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي توقفت، وهذا ليس ذنبنا".

وأكد أنّه لا توجد شروط مسبقة من جانب بلاده، باستثناء الشرط الرئيسي، وهو أن تُظهر أوكرانيا "حسن النية"، وفق قناة (الميادين).

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أشار، أمس الاثنين، إلى أنّ بلاده "منفتحة على المحادثات مع أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أنّ إدارة الرئيس جو بايدن "تشجّع سراً قادة أوكرانيا على التعبير عن انفتاحهم على التفاوض مع روسيا، والتخلّي عن رفضهم العلني المشاركة في محادثات سلام، إلّا بعد إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين عن السلطة"، وفق الصحيفة

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