السفير طهبوب يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد لمناسبة انتخابه

رام الله - دنيا الوطنهنأ سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، باسم الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون لمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة مجلس الأمة الكويتي الجديد.كما وضع السفير طهبوب، رئيس مجلس الأمة الكويتي بصورة الأوضاع في فلسطين وجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.من جهته، قال السعدون: إن هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي حتما إلى زوال الاحتلال، ونيله حقوقه وقيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس.وأضاف أن الكويت، أميرا وحكومة وشعبا وبرلمانا، ستبقى دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله.