عقب مقتل مستوطن.. غانتس: سنلاحق منفذي العمليات ومن يساهدهم

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش سيواصل ملاحقة منفذي العمليات وكل من ساعدهم".جاءت تصريحات غانتس تعقيبا على مقتل المستوطن شالوم صوفر متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين قرب مستوطنة (أدوميم) بالضفة.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منفذ تلك العملية وسيواصل ملاحقة أي منفذ ومن يساعده، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي (المنتهية ولايته) يائير لبيد إن "الجيش اعتقل منفذ العملية في نفس اليوم، وسيواصل محاربة العمليات ليل نهار".