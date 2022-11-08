سجانو الاحتلال يعتدون على الأسرى داخل محكمة "عوفر"

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير بأن سجاني الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على عدد من المعتقلين داخل غرف الانتظار أثناء نقلهم إلى محكمة "عوفر" العسكرية ورشوهم بالغاز.وقال النادي في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى في سجن "عوفر" ومن كافة الفصائل، قرروا مجموعة من الخطوات الاحتجاجية تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى المحاكم غدا، وأن أي اعتداء سيتعرضون له سيكون الرد عليه بالمثل.وأضاف أن الأسرى قرروا عدم الدخول إلى غرفهم إلا إذا تم إعادة المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء إليها، وذلك بعد نقلهم إلى العزل.