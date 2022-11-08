شؤون فلسطينية

على هامش قمة المناخ.. تفاصيل لقاء اشتية برئيس الوزراء التونسي

على هامش قمة المناخ.. تفاصيل لقاء اشتية برئيس الوزراء التونسي
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء تونس نجلاء بودن على هامش قمة المناخ (COP27) التي تعقد في شرم الشيخ بمصر، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وأشاد اشتية بالموقف التونسي الثابت من القضية الفلسطينية الذي أكده الرئيس قيس سعيد في خطابه في القمة العربية في الجزائر، الذي يعكس العلاقات الأخوية ما بين فلسطين وتونس، ويؤكد الدور التونسي المناصر لشعبنا وقضيته العادلة.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القضايا البيئية والاقتصادية، كما أكدا على تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات.

كما وبحث اشتية مع نظيرته أشكالا جديدة من الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه لا سيما في القدس المحتلة، كما وضعها في صورة التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية.

من جانبها، أكّدت بودن دعم بلادها المتواصل لفلسطين وشعبها في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، مشدّدًة على إسناد تونس للموقف الفلسطيني.

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