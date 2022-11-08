المالكي يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إعادة بناء مستوصف الرمال بغزة

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، ووزير الاشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة، بالتنسيق مع وزيرة الصحة د. مي كيلة، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية أحمد صباح، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، مذكرة تفاهم حول تنفيذ مشروع إعادة بناء مستوصف الرمال بقطاع غزة والممول من الحكومة الماليزية.وقال المالكي: إن "مشروع إعادة بناء مستوصف الرمال في غزة، والذي جرى تمويله من الحكومة الماليزية بموجب مخاطبات بين سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا ووزير الخارجية الماليزي في 14 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بمنح مبلغ 1.180.000 دولار أميركي".وأضاف: أن "المرحلة الأولى من عملية التنفيذ ستكون بالتنسيق مع وزارة الصحة لتنظيم الأوضاع في المستوصف وتحديد احتياجاتها ولتحديد طبيعة العمل المطلوب إنجازه".وأشار المالكي المهمة الأولى والاساسية تقع على وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات، وعلى وزارة الاشغال العامة للتنفيذ، كما وستتابع وزارة المالية المشروع، وأنه سيتم اعداد تقارير دورية لمتابعة العمل على كافة المستويات.ولفت إلى أن الوزارة ستتواصل مع وزارة الخارجية الماليزيةلوضعها بصورة طبيعة العمل والإجراءات التي تتم خلال الفترة القادمة لضمان المصداقية واستمرار تقديم الدعم للمشاريع المختلفة مستقبلاً، بالإضافة الى أنه سيتم ارسال نسخة من الاتفاقية الى وزارة الخارجية الماليزية.وأكد أن مندوب من وزارة الخارجية والمغتربين في غزة سيتابع مجريات العمل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع خلال عامين من توقيع المذكرة.وشكر المالكي ماليزيا حكومةً وشعباً على مواقفها الثابتة والداعمة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة والمجالات، مشيداً بالجهود المبذولة من الأطراف كافة لإتمام المشروع.بدوره، أكد وزير الاشغال العامة د. محمد زيارة، بأن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يوماً عن دعم أهلنا في قطاع غزة سواء في الشأن الصحي وغيره، حيث أنه قبل فترة وجيزة تم انشاء مستشفى للولادة في غزة بقيمة (4 مليون) دولار من الحكومةالكويتية، ومنذ 2014 نفذت الحكومة مشاريع بلغت قيمتها (2 مليار) دولار وذلك بناءً على توجيهات سيادة الرئيس وتعليمات دولة رئيس الوزراء لتسهيل حياة المواطنين في غزة.من جانبها، أثنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، على جهود وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الأشغال العامة لإتمام تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة ان وزارة الصحة ستبذل قصارى جهدها لإتمام بناء مستوصف الرمال في قطاع غزة.