رأفت يؤكد على أهمية النهوض بحالة النضال الوطني ومواصلة المقاومة الشعبية ومقاطعة منتجات الاحتلال





وقال: "إن جميع هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي في إطار الضرب بعرض الحائط لجميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي التي أقرت بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".



ودعا رأفت أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة الشعبية في عموم أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الاستعمار الإسرائيلي، مشدداً في هذا السياق على أهمية المقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية. كما وداعا الشعوب العربية والصديقة التي تؤمن بالحق الفلسطيني وتناصره إلى مقاطعة منتجات دولة الاحتلال الإسرائيلي والضغط على حكومات بلادهم من أجل سحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وممارسة الضغط على المؤسسات التي تقدم الدعم للاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية والعمل على إلزامها بالتوقف عن ذلك عملاً بالقرار الأممي رقم 2334 الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وطالب دولة الاحتلال الاسرائيلي بالتوقف عن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.



وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها في المحافل الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال على المستوى الدولي حيث تتابع العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على قرار عدلي استمراراً لملاحقة إسرائيل في المؤسسات الدولية، حيث تم التوجه إلى محكمة العدل الدولة لتصنيف دولة الاحتلال كدولة عنصرية من أجل العمل دولياً على فرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين الذين اقترفوا وما زالوا جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولإلزام إسرائيل بوقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني سواء على الأفراد أو المؤسسات أو على الأرض.



وطالب رأفت في نهاية تصريحه المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التصرف وفقاً للمبادئ والسياسات المعلنة المستندة للشرعية الدولية والقانون الدولي والدولي الإنساني تمهيداً لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت على أهمية النهوض بحالة النضال الوطني الفلسطيني وتجاوز المأزق الذي تمر به القضية الفلسطينية وذلك عبر إنهاء الانقسام فوراً.وأشار في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من واجب كل القوى والفصائل والمنظمات الأهلية وجميع المؤسسات العمل على حشد أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من أجل التصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري والاعتقالات اليومية والقتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين بدم بارد وهدم المؤسسات والمنازل وتهويد القدس.