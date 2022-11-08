شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: امكانياتنا محدودة والبنية التحتية متهالكة بفعل الحصار والحروب

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: امكانياتنا محدودة والبنية التحتية متهالكة بفعل الحصار والحروب
جانب من آثار المنخفض الجوي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الطوارئ الحكومية بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تجاوز كل المشكلات بعد ساعة من هطول الأمطار، لافتة إلى أن البنية التحتية قديمة ومتهالكة بفعل الحصار والحروب على قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة، زهدي الغريز، خلال مؤتمر صحفي، عقد للحديث حول تداعيات المنخفض الجوي الأول لموسم الشتاء، إنه "رغم قلة الإمكانيات المتوفرة تم السيطرة على الأضرار التي أحدثها المنحفض الجوي".

وأضاف الغزير، أن "الطوارئ الحكومية" موجودة دائمًا في الميدان، مشيراً إلى أن الجهات الشريكة "لن تدخر جهدًا للقيام بمسؤولياتها، وسنبقى على مسؤوليتنا في الحفاظ على المواطنين".

وأكد أن الحكومة في غزة ستقوم بعملية تقييم شاملة، للبحث في بعض الثغرات التي حدثت، مشدداً على أنه "إن لزم المحاسبة سنحاسب الجميع".

وأشار الغزير إلى أن "ما حدث اليوم هو عاصفة مطرية، تركزت في مدينة غزة وشمالها، حيث بلغت نسبة الأمطار التي هطلت خلال ساعتين 10% من معدلها السنوي".

وتابع "لا يوجد في العالم من لديه القدرة على التعامل مع هذا الكم من الأمطار خلال زمن قليل"، لافتاً إلى أن "هذه الكميات جرفت كميات كبيرة من الرمال والعوالق، وأحدثت بعض الثغرات في بعض الشوارع وتسببت بإغلاقات مصارف مياه الأمطار".

وأردف رئيس لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: "عادت الحياة إلى طبيعتها في غزة خلال أقل من ساعة وتجاوزنا المحنة بزمن قياسي، ما عدا بعض المناطق المنخفضة التي وصلتها مياه الأمطار".

وشدد على أن "إمكانياتنا متواضعة"، متابعاً "نستطيع القول إن الخسائر في الممتلكات قليلة جدًا، ولم يكن هناك خسائر في الأرواح والمعدات؛ لكن الأمطار أحدثت نوعًا من الإزعاج لدى المواطن وهو حقهم الطبيعي".

وذكر الغريز أن "غزة جزء من العالم، وما يحدث فيها هو ما يحدث في العالم من تغيير مناخي له أثر كبير في زيادة كميات الأمطار".

وأشار إلى أن "البنية التحتية بغزة عمرها الافتراضي انتهى، في وقت عانت من أربعة حروب، والدعم الدولي محدود جداً".

وأضاف "من الصعب أن تستوعب البنية التحتية بغزة هذا الكم الكبير من الأمطار في وقت قياسي، وبعد حرب عام 2021 قدّرنا أن الأموال المطلوبة لإعادة البنية التحتية بغزة 92 مليون دولار؛ لكننا لم نحصل على شيء سوى الفتات".

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