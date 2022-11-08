شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" و"فلسطينيات" تختتمان المخيم التدريبي لبرنامج مناظرات فلسطين

"التعليم العالي" و"فلسطينيات" تختتمان المخيم التدريبي لبرنامج مناظرات فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة فلسطينيات، اليوم، المخيم التدريبي لبرنامج مناظرات فلسطين للعام 2022، وذلك بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، إذ يهدف المخيم لتعزيز ثقافة الحوار وتنمية القدرات القيادية للطلبة
المشاركين.

جاء ذلك بحضور رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، ومدير عام مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن، وبمشاركة 10 جامعات من المحافظات الشمالية، وحضور ستة طلبة عن كل جامعة، إذ استمر المخيم على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها تقديم تدريب مكثف للطلبة حول فن المناظرة، تمهيداً للدوري الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار هودلي إلى أن أهمية برنامج المناظرات تكمن في تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم القيادية، وذلك بتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس.

ولفت هودلي إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير برنامج مناظرات فلسطين، ليشمل عدداً أكبر من مؤسسات التعليم العالي والطلبة.

بدورها، قالت عبد الرحمن: إن "المخيم التدريبي يعطي الفرصة والمقدرة للطلبة على طرح أفكارهم وتبادلها من خلال أسلوب التناظر، مثمنةً الشراكة الاستراتيجية مع وزارة "التعليم العالي".

وينظم برنامج مناظرات فلسطين الذي تشارك فيه أيضاً ثماني  جامعات من قطاع غزة بالتوازي بين الضفة وغزة منذ العام 2017، من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في "التعليم العالي"، بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت بين الطرفين، وبالتعاون مع لجنة الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي، إذ يتخلل البرنامج مخيم تدريبي مركزي وأنشطة تدريبية على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وكذلك دوري ختامي.

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