شؤون فلسطينية

الصالح يفتتح عدداً من مشاريع تعبيد الطرق الداخلية في محافظة جنين

الصالح يفتتح عدداً من مشاريع تعبيد الطرق الداخلية في محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي م.مجدي الصالح، وبمشاركة محافطة جنين اللواء أكرم الرجوب، عددا من مشاريع تعبيد الطرق الداخلية في محافظة جنين، بقيمة 4 مليون شيقل، وبتمويل من الوزارة، وصندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية- جدة.

وشملت الجولة الميدانية للوزير اليوم، افتتاح المشاريع في مخيم جنين، والعرقة، والهاشمية، وكفر قدوم، كما وتفقد مشروعين لتعبيد طرق داخلية في الفندقومية، وكفيرت.

واستهل الصالح جولته بزيارة مخيم جنين، حيث التقى برئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ، واستمع لشرح مفصل حول واقع الأوضاع في المخيم، وأبرز الاحتياجات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والتخفيف عليهم في ظل الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال للمخيم.

بدوره، أكد الصالح أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لاهالي المخيم، مشيدا بصمود المخيم وبالروح الوطنية الوحدوية العالية بين اهله، داعيا بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

هذا والتقى الصالح مع رؤساء واعضاء الهيئات المحلية والمواطنين في كل من بلدات الفندقومية، وكفر قود، والعرقة، وكفيرت، والهاشمية، واطلع على أهم الانجازات من المشاريع، وأبرز الاحتياجات وبخاصة مشاريع تعبيد المزيد من الطرق الداخلية، وتعبيد طرق داخلية، وإقامة حدائق عامة، ومناقشة قضايا المياه والكهرباء والمخططات الهيكلية وغيرها.

وبارك الصالح لأهالي الهيئات المحلية المستفيدة من المشروع، مؤكدا أن هذه المشاريع تهدف بالأساس لتحسين واقع الطرق، والتسهيل على المواطنين، وتمكينهم من الوصول لأراضيهم واستثمارها.

وأكد الصالح أن طواقم الوزارة والمديرية ستقوم بمتابعة كافة الاحتياجات التي تم طرحها خلال اللقاء والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.


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