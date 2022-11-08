أعضاء (كنيست) منتخبون من الأحزاب اليمينية يستعدون لاقتحام نابلس الليلة





ووفق الصحيفة فإن الخطوة جاءت خلافاً لموقف كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية.





ومن بين أعضاء (كنيست) المعينين الذين من المتوقع أن يصلوا إلى المكان، عيديت سيلمان، وبوعز بيسموط، ونيسيم فاطوري من الليكود؛ وليمور سون هارملاخ، وعميخاي إلياهو وألموج كوهين من عوتسما يهوديت؛ ويوني مشريكي من شاس.





وأضافت الصحيفة أن معظمهم سيشغلون مناصبهم لأول مرة في (كنيست)، فيما تعتقد المنظومة الأمنية أن الغرض من الحدث هو تعزيز موقعهم كأعضاء (كنيست) جدد، لتسليط الضوء على فوزهم في الانتخابات والإدلاء بتصريحات من شأنها إشعال الوضع في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هأرتس)، أن قائد فرقة الضفة في جيش الاحتلال، العميد آفي بلوط، سمح لمجموعة من أعضاء (كنيست) المنتخبين من الأحزاب اليمينية باقتحام مدينة نابلس للوصول لمنطقة قبر يوسف الليلة بدعوة من رئيس ما يسمى "مجلس السامرة"، يوسي دغان، بهدف عقد فعالية سياسية هناك.