شؤون فلسطينية

(فتح) تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ورسائل مهرجان إحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات

(فتح) تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ورسائل مهرجان إحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات
أرشيفية
خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
كشف الناطق  باسم حركة فتح في قطاع غزة، منذر الحايك، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ورسائل المهرجان الذي ستعقده الحركة  الخميس المقبل في الذكرى الثامنة عشر لرحيل الرئيس ياسر عرفات.

وقال الحايك إن "الحركة قررت إقامة مهرجان الخميس القادم في ساحة الكتيبة الساعة الثالثة عصرًا، سيتخلله كلمة مهمة لحركة فتح ستوجه من خلالها رسائل داخلية وخارجية".

وتابع في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن "الرسائل الداخلية ستدعو من خلالها الحركة للوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني خاصة بعد فوز نتنياهو والأحزاب اليمينية المتطرفة في دولة الكيان".

وأكمل الحايك: "الرسائل خارجية ستكون  للمجتمع الدولي من أجل التدخل لحماية أبناء شعبنا من التوغل الاستيطاني والاعتداءات الإسرائيلية وسياسة الإرهاب التي تمارسها الحكومات المتعاقبة".

وشدّد على أن: "هناك رسائل داخلية لحركة فتح ستجدد فيها العهد والقسم بأن نسير على نهج الرئيس ياسر عرفات الذي أسس لنا حركة قوية وجبارة قادرة على قيادة المشروع الوطني وأن نبقى أوفياء لمسيرته".

وأوضح الناطق باسم الحركة :"يوم الجمعة سيبدأ برنامج لمدة أسبوع لكل مفوضيات الحركة خاصة الأطفال والزهرات والشبيبة والعمال والمكاتب الحركية وكل مفوضيات الحركة ممثلة في الهيئة القيادية التواجد في بيت الرئيس الشهيد ياسر عرفات وخاصة الأشبال والزهرات للتعرف على شخصية أبو عمار من خلال مقتنياته وزيارة لبيته".

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