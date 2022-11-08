شاهد: جامعة فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مهرجان أفلام الطلبة الدولي









خاص دنيا الوطن-سندس الخطيبنظمت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال في جامعة فلسطين، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق مهرجان (أفلام الطلبة الدولي)؛ بهدف تشجيع المواهب الشابة على تقديم رؤيتهم للعالم.وقال عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، أحمد أبو عبسة: إن "المهرجان يهدف إلى تطوير وتعزيز المواهب الشابة في فنون السينما، والتركيز على خلق فرص للمهنين العاملين في وسائل الإعلام والفنون وصناعة إنتاج الفيلم في فلسطين".وأضاف أبو عبسة في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "سيفتح المهرجان أبواباً جديدة في عالم الاتصال، وسيسلط الضوء على القضايا الحيوية والنوعية في المجتمع."وبدوره، بيّن رئيس قسم الإعلام، عمر أبو جبر، أن التقدم للمسابقة فردي ولا يحق التقدم بفيلم من إنتاج شركة إعلامية، ويستطيع طلاب الجامعات، الكليات الفلسطينية، العربية والدولية المشاركة به."وأوضح أن مسابقة المهرجان يمكن المشاركة بها من خلال فيلم تسجيلي، فيلم روائي قصير وفيلم يعبر عن مسؤولية مجتمعية."وأكد رئيس قسم الإعلام أن الجوائز ستكون لأفضل فيلم روائي، أفضل فيلم تسجيلي، أفضل فيلم تم تصويره بالموبايل، أفضل سيناريو، أفضل إخراج وأفضل ممثل وممثلة.