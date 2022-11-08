شؤون فلسطينية

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، إنّ نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري على يد قوات الاحتلال الإسرائيليّ، من بينهم 141 من النساء، و739 طفلًا، وأصدر الاحتلال 1829 أمر اعتقال إداريّ، وسُجلت أعلى حالات الاعتقال في القدس، وبلغت نحو 2700 حالة.

وأكّد نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ هذا العام هو الأشد تنكيلًا بالمعتقلين، وعائلاتهم مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية، خاصّة مع استمرار تنفيذ عمليات الاعدامات الميدانية، وتصاعد في أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النّار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم.

ولفت نادي الأسير أنّ تصاعد أعداد الجرحى في السّجون، أدى إلى ارتفاع في أعداد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، وما يزال عددًا منهم يواجهون مخاطر حقيقة على حياتهم.

وبيّن نادي الأسير أنّ هذه المعطيات، رافقها كثافة عالية من حيث الانتهاكات التي امتدت منذ لحظة الاعتقال، ولاحقًا داخل مراكز التّحقيق والتّوقيف، وبعد نقل المعتقلين إلى السّجون.

ويؤكّد نادي الأسير مجددًا أن عمليات الاعتقال الإداريّ، من حيث المعطيات الراهنّة هي الأخطر مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية، وكان أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمر، حيث وصل
عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر لأكثر من 820.


أخبار ذات صلة

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: امكانياتنا محدودة والبنية التحتية متهالكة بفعل الحصار والحروب

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة: امكانياتنا محدودة والبنية التحتية متهالكة بفعل الحصار والحروب

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;فلسطينيات&#34; تختتمان المخيم التدريبي لبرنامج مناظرات فلسطين

"التعليم العالي" و"فلسطينيات" تختتمان المخيم التدريبي لبرنامج مناظرات فلسطين

&#34;العسيلي&#34;: نعمل على إنجاز قانونين لتشجيع الاستثمار والتجارة الالكترونية

"العسيلي": نعمل على إنجاز قانونين لتشجيع الاستثمار والتجارة الالكترونية

الصالح يفتتح عدداً من مشاريع تعبيد الطرق الداخلية في محافظة جنين

الصالح يفتتح عدداً من مشاريع تعبيد الطرق الداخلية في محافظة جنين

أعضاء (كنيست) منتخبون من الأحزاب اليمينية يستعدون لاقتحام نابلس الليلة

أعضاء (كنيست) منتخبون من الأحزاب اليمينية يستعدون لاقتحام نابلس الليلة

(فتح) تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل ورسائل مهرجان إحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات

(فتح) تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل ورسائل مهرجان إحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات

شاهد: جامعة فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مهرجان أفلام الطلبة الدولي

شاهد: جامعة فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مهرجان أفلام الطلبة الدولي

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;فلسطينيات&#34; تختتمان المخيم التدريبي لبرنامج مناظرات فلسطين

"التعليم العالي" و"فلسطينيات" تختتمان المخيم التدريبي لبرنامج مناظرات فلسطين

الصالح يفتتح عدداً من مشاريع تعبيد الطرق الداخلية في محافظة جنين

الصالح يفتتح عدداً من مشاريع تعبيد الطرق الداخلية في محافظة جنين

شاهد: جامعة فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مهرجان أفلام الطلبة الدولي

شاهد: جامعة فلسطين تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مهرجان أفلام الطلبة الدولي

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

اختتام فعاليات مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائّية&#34; الدولي بالإعلان عن الفائزين

اختتام فعاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائّية" الدولي بالإعلان عن الفائزين

مجدلاني يدعو لتشكيل تيار عربي صيني لدعم واسناد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

مجدلاني يدعو لتشكيل تيار عربي صيني لدعم واسناد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

شاهد: مواطنة بغزة تجد في &#34;فطر الأجاريكس&#34; وسيلة للاعتماد على نفسها وإنشاء مشروعها الخاص

شاهد: مواطنة بغزة تجد في "فطر الأجاريكس" وسيلة للاعتماد على نفسها وإنشاء مشروعها الخاص

منوعات

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

عربي

تونس: غرق قارب يحمل 15 مهاجراً قبالة ساحل بنزرت

تونس: غرق قارب يحمل 15 مهاجراً قبالة ساحل بنزرت

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار لمخزن أسلحة

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار لمخزن أسلحة

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر