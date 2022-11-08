"الخارجية": أربعة فلسطينيين مفقودون نتيجة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية





وأكد الديك أنه "ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا حسب شهادة أحد الناجين تأكدنا من وجود عدد من المواطنين الفلسطينيين الذي كانوا على متن القارب في حكم المفقودين وهم أربعة مواطنين".





وأضاف السفير الديك، أن جهود سفارتي دولة فلسطين لدى كل من اليونان وتركيا متواصلة مع السلطات المختصة بحثاً عن مصير مواطنينا المفقودين.



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تمكنت من الاتصال مع أحد الناجين من حادثة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية واطمأنت من خلاله عليهم، وزودتهم برقم الطوارئ التابع للسفارة للتواصل معها لطلب أية مساعدة ممكنة تلزمهم.