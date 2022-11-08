زيلينسكي: أوكرانيا وإسرائيل تواجهان "تهديدات مماثلة"

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا وإسرائيل تواجهان "تهديدات مماثلة"، وفق تعبيره.وقدم زيلينسكي في خطاب له عبر الفيديو، بعد اتصال مع بنيامين نتنياهو، عرضاً لتوثيق العلاقات الأمنية مع إسرائيل.وقال زيلينسكي: "أعتقد أنه واضح للجميع ما تؤكد عليه أوكرانيا والتركيز على الأمن لإسرائيل"، مضيفاً: "أعتقد أنه يمكننا تعزيز دولتينا بشكل كبير، خاصة أن التهديدات التي لدينا ذات صلة"، وفق ما نقل موقع (الشرق).وكان زيلينسكي دعا في وقت سابق إسرائيل، إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا سيما بأنظمة الدفاع الجوي، في صراعها مع روسيا.