شؤون فلسطينية

بعد ساعات من غرق عدة شوارع.. عضو بالمجلس البلدي ببلدية غزة يستقيل من منصبه

بعد ساعات من غرق عدة شوارع.. عضو بالمجلس البلدي ببلدية غزة يستقيل من منصبه
غرق شوارع بمدينة غزة جراء الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مروان الغول عضو المجلس البلدي في بلدية غزة، استقالته من منصبه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونشر الغول عبر حسابه على (فيسبوك)، "لأنها غزة الجميلة وغزة العزة والكرامة أعلن تقديم استقالتي من المجلس البلدي، ويكفيني شرفاً أن عملت مع رئيس البلدية الدكتور يحي السراج وزملائي أعضاء المجلس البلدي الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام والمحبة".

جاءت استقالة الغول بعد هجوم كبير شنه المواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على بلدية غزة، على خلفية غرق عدة شوارع ومتفرقات في مدينة غزة، إثر سقوط الأمطار.

ووفق مصادر خاصة لـ "دنيا الوطن" فإن ثلاثة من عضاء المجلس البلدي في طريقهم للاستقالة.



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