مجدلاني يهنئ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للحزب

المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني،

رام الله - دنيا الوطنبعث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني برقية تهنئة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للحزب خلال مؤتمره الوطني العام الرابع عشر.وقال مجدلاني: "نتطلع لبناء وترسيخ علاقات الصداقة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الديمقراطي الكردستاني وبما يعود بالفائدة المشتركة لحزبينا وشعبينا، مؤكدين بهذه المناسبة وقوفنا الى جانب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الكردي ونيل أمانيه التي قضى من أجلها الالاف من الشهداء والمناضلون على طريق الحرية".وأضاف: "يسعدنا فيأن نتقدم لكم بأجمل التهاني بتجديد الثقة بكم ويسرنا أن نتقدم من خلالكم بالتهنئة والتقدير لكافة الذين تم انتخابهم لعضوية اللجنة المركزية لحزبكم، ونجاح أعمال المؤتمر الذي شكل محطة هامة في مسيرة نضال حزبكم وشعبكم الشقيق دفاعاً عن حقوق ومصالح الشعب الكردي وقضايانا المشتركة".وتابع: "نثق بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيواصل كفاحه الوطني لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الكردي، ونثق أيضاً بأنكم ستبقون دائماً الى جانب الحق الفلسطيني ونضال شعبنا المشروع لتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".