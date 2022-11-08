شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للحزب

مجدلاني يهنئ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للحزب
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
بعث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني برقية تهنئة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للحزب خلال مؤتمره الوطني العام الرابع عشر.

وقال مجدلاني: "نتطلع لبناء وترسيخ علاقات الصداقة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الديمقراطي الكردستاني وبما يعود بالفائدة المشتركة لحزبينا وشعبينا، مؤكدين بهذه المناسبة وقوفنا الى جانب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الكردي ونيل أمانيه التي قضى من أجلها الالاف من الشهداء والمناضلون على طريق الحرية".

وأضاف: "يسعدنا في المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن نتقدم لكم بأجمل التهاني بتجديد الثقة بكم ويسرنا أن نتقدم من خلالكم بالتهنئة والتقدير لكافة الذين تم انتخابهم لعضوية اللجنة المركزية لحزبكم، ونجاح أعمال المؤتمر الذي شكل محطة هامة في مسيرة نضال حزبكم وشعبكم الشقيق دفاعاً عن حقوق ومصالح الشعب الكردي وقضايانا المشتركة".

وتابع: "نثق بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيواصل كفاحه الوطني لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الكردي، ونثق أيضاً بأنكم ستبقون دائماً الى جانب الحق الفلسطيني ونضال شعبنا المشروع لتقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

&#34;الخارجية&#34;: أربعة فلسطينيين مفقودون نتيجة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية

"الخارجية": أربعة فلسطينيين مفقودون نتيجة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية

اختتام فعاليات مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائّية&#34; الدولي بالإعلان عن الفائزين

اختتام فعاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائّية" الدولي بالإعلان عن الفائزين

مجدلاني يدعو لتشكيل تيار عربي صيني لدعم واسناد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

مجدلاني يدعو لتشكيل تيار عربي صيني لدعم واسناد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

شاهد: مواطنة بغزة تجد في &#34;فطر الحبار&#34; وسيلة للاعتماد على نفسها وإنشاء مشروعها الخاص

شاهد: مواطنة بغزة تجد في "فطر الحبار" وسيلة للاعتماد على نفسها وإنشاء مشروعها الخاص

بعد ساعات من غرق عدة شوارع.. عضو بالمجلس البلدي ببلدية غزة يستقيل من منصبه

بعد ساعات من غرق عدة شوارع.. عضو بالمجلس البلدي ببلدية غزة يستقيل من منصبه

&#34;الخارجية&#34; تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال

"الخارجية" تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: نحو 6000 حالة اعتقال سُجلت منذ مطلع العام الجاري

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

اشتية: مواجهة تغير المناخ تتطلب عدالة وتحصيل حقوق الشعوب

اختتام فعاليات مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائّية&#34; الدولي بالإعلان عن الفائزين

اختتام فعاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائّية" الدولي بالإعلان عن الفائزين

مجدلاني يدعو لتشكيل تيار عربي صيني لدعم واسناد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

مجدلاني يدعو لتشكيل تيار عربي صيني لدعم واسناد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني

شاهد: مواطنة بغزة تجد في &#34;فطر الحبار&#34; وسيلة للاعتماد على نفسها وإنشاء مشروعها الخاص

شاهد: مواطنة بغزة تجد في "فطر الحبار" وسيلة للاعتماد على نفسها وإنشاء مشروعها الخاص

مجدلاني يهنئ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للحزب

مجدلاني يهنئ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للحزب

&#34;الخارجية&#34; تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال

"الخارجية" تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال

الحكومة تشرع بتنفيذ عدة محطاتٍ لمعالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة

الحكومة تشرع بتنفيذ عدة محطاتٍ لمعالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة

منوعات

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

عربي

تونس: غرق قارب يحمل 15 مهاجراً قبالة ساحل بنزرت

تونس: غرق قارب يحمل 15 مهاجراً قبالة ساحل بنزرت

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار لمخزن أسلحة

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار لمخزن أسلحة

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر