عربي

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)

مصر ترسل 17 طن من اللقاحات إلى لبنان لمواجهة (الكوليرا)
رام الله - دنيا الوطن
استجابت السفارة المصرية في لبنان، لطلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بأنه يريد دعمًا مصريًا لمواجهة وباء (الكوليرا) خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القمة العربية بالجزائر.

وأعلنت السفارة في بيان لها، أمس الاثنين أن "طائرة عسكرية مصرية تصل إلى بيروت صباح الأربعاء، وعلى متنها شحنة تضم 17 طنا من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا".

وبحسب موقع (سبوتنيك)، فإن ذلك يأتي "بعد أقل من أسبوع من طلب الرئيس نجيب ميقاتي من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر".

وأضاف السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي إلى أن "هذه الشحنة تمثل تأكيدا جديدا عن الالتزام المصري الوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق، دعما للبنان في مواجهة تفشي وباء (الكوليرا)، وهي أحدث حلقات الجسر الجوي والبحري المصري، الذي بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت".

وأشار إلى أن "مصر تعرف قدر لبنان وتدرك أهمية تقديم كل سبل الدعم إليه ليتعافى ويستعيد دوره الحيوي والتاريخي كأحد مراكز الإشعاع الحضاري في الوطن العربي، فمصر دائما على العهد، تقف مع الشعب اللبناني كتفا بكتف، ولن تسمح بأن يترك لبنان العزيز على قلوبنا وحيدا في مواجهة أي أزمة".

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