شؤون فلسطينية

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهمَيْن عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهمَيْن عشرة أيام لتسليم نفسيهما
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم محمد ماهر عبد المالك النادي، هوية رقم (401812193)، سكان غزة، والمتهم منير سمير سعدالله الزرد، هوية رقم (400806576)، سكان غزة، عشرة أيام من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 07/11/2022م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة في تصريح مقتضب نشره موقع وزارة الداخلية بغزة، أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهما، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.

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