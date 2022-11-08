أول تعليق من بلدية غزة على غرق بعض الشوارع نتيجة المنخفض الجوي

خاص دنيا الوطن- رزان أبو زيدعلّق الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، اليوم الثلاثاء، على أسباب غرق بعض شوارع مدينة غزة وارتفاع منسوب المياه والخلل في تصريفها مع وصول أول منخفض جوي إلى القطاع.وقال مهنا في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "ذروة المنخفض كانت مدتها ساعة ونصف، وقدرة المصارف الاستعابية أقل من كمية الأمطار التي نزلت".وأضاف الناطق باسم البلدية أن "ذلك يحدث في أي مكان، وأنه شيء طبيعي"، مشيرًا إلى أن "المياه تم تصريفها خلال أقل من ساعة".وأشار إلى أنه "يوجد بعض من المناطق سوف يحدث بها إشكاليات، وذلك من بعد الحرب الماضية عام 2021، وفصل الشتاء الأخير،بسبب تدمير خطوط تصريف مياه الأمطار".وذكر مهنا أن "الأماكن التي يرتفع بها منسوب المياه، هي مناطق منخفضة عن سطح البحر، وهي منطقة مخيم الشاطئ، والمناطق الغربية"، مضيفًا أنه تم تصريف المياه بشكل كامل في معظم الأماكن".وأكد على "طواقمنا وآلياتنا موجودة في الميدان"، لافتًا إلى أن "هناك مناطق تحتاج إلى وقت في تصريف المياه ونحن حاليًا نعالج الأمر، وسوف نتحدث بوضوح أكثر مع المواطنين، فهنالك أمور تحتاج إلى وقفة، وتعاون المواطنيين معنا في وضع كهذا".واستهجن مهنا أن "بعض المصارف التي تم تنظيفها قبل قرابة أسبوعين، وتحديدًا مصرف الجندي المجهول في الرمال خرج منه (فرشة، وغطاء)، تم وضعها من قبل المواطنين، لسد الرائحة التي تخرج منه".