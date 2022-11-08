تعطل خط بيت لاهيا المغذي لمحافظة شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن "كمية الكهرباء الواردة من داخل (أراضي 48) هي (108) ميجاوات بسبب تعطل خط بيت لاهيا المغذي لمحافظة الشمال".وأوضحت الشركة أن المتوفر من محطة التوليد (40) ميجاوات، والمتوفر الإجمالي (148) ميجاوات، في حين الطلب على الطاقة (355) ميجاوات ومتوسط العجز في الطاقة (59 %).وذكرت أن "عدد الإشارات الواردة الطواقم الفنية منذ بدء صباح اليوم الثلاثاء لغاية الساعة العاشرة صباحاً (130) إشارة من مختلف المحافظات".ولفتت إلى أن "عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات الخاص بكهرباء غزة عبر الرقم 133 بلغت (470) اتصال .ونوّهت الشركة إلى تعرض عدد من الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي (من داخل أراضي عام 48 ومن محطة التوليد) لتعطلات مختلفة وتم إعادتها بعضها للخدمة وما زال خط بيت لاهيا وبعض خطوط المحطة الناقلة للتيار خارج الخدمة .ووجّهت كهرباء غزة دعوتها للمواطنين بضرورة اتباع تعليماتها وارشاداتها خلال المنخفضات الجوية للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.