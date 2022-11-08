شؤون فلسطينية

غزة: "التعليم" تصدر توجيهات في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع

غزة: "التعليم" تصدر توجيهات في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع
جانب من الأضرار التي لحقت بالشوارع في غزة جراء الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الثلاثاء، توجيهات في ظل حالة الطقس والمنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم توجيه مديريات التعليم والمدارس بتأمين خروج طلبة الفترة الصباحية وعودتهم إلى بيوتهم في المدارس التي تقع في مناطق تتجمع فيها الأمطار أو في الشوارع المؤدية لهذه المدارس.

كما تم إعطاء مرونة لمديري التعليم ومديري مدارس الفترة المسائية الواقعة في المناطق المتضررة من تجمع مياه الأمطار ويصعب وصول الطلبة لها، بإمكان مدير المدرسة اتخاذ قرار الدوام بنفسه وفقاً للحالة الخاصة بمدرسته.

وأدّى سقوط الأمطار في مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء، إلى غرق عدة شوارع ومفترقات، الأمر الذي أحدث أزمة مرورية كبيرة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر غرق عدد غير قليل من الشوارع والمفترقات، أبرزها في مفترق الأمن العام شمال مدينة غزة.

كما أظهرت بعض الصور غرق بعض المنازل في عدة مناطق من المدينة.

وتأثرت فلسطين اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية.

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