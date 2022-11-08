عائلة الصوير تصدر بياناً للرأي العام وتحمل بلدية غزة والمقاول مسؤولية وفاة ابنها

رام الله - دنيا الوطن

أكدت عائلة المتوفى، محمد الصوير، اليوم الثلاثاء، على درايتهم الكاملة بحقيقة وظروف وفاة ابنهم أثناء القيام بعمله.

وتوفي الشاب الصوير يوم الأحد، بعد سقوطه في منهل للصرف الصحي بـ "شارع 8"، أثناء القيام بعمله مع البلدية.

وقالت العائلة في بيان وجهته للرأي العام وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "وفاة ابننا محمد تقع على عاتق جهتين لا ثالث لهما، بلدية غزة والمقاول فقط. وأنهما يتحملان المسئولية كاملة كلُ حسب وظيفته وعمله"، مطالبةً الشرطة الفلسطينية والنيابة العام إتمام التحقيق بعدالة.

واستنكرت عدم قيام البلدية والمقاول بالمشاركة في جنازة الفقيد، أو حتى الاتصال بذويه حتى الآن، أو إرسال من ينوب عنهم من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية لتعزيتهم.

وكانت بلدية غزة أصدرت بياناً قالت فيه إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة محمد أشرف الصوير مساء الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة.

وقالت إنها تستعين في تشغيل محطة المعالجة بمتعهد خارجي ليقوم بتوفير المستلزمات التشغيلية بما يشمل العمال والمعدات، وتشترط البلدية في تعاقدها مع كافة المقاولين ضمان إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تشغيل القصر بجانب اشتراط توفير التأمينات اللازمة للمواقع والعاملين فيها.

وأكدت بلدية غزة على تعاونها الكامل مع أي تحقيقات بالخصوص للوقوف على ملابسات الحادث، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية والتروي في انتظار نتائج التحقيقات قبل نشر أي معلومات حول الحادث.

فيما نص البيان الذي وصلت نسخة منه ل"دنيا الوطن" على:



