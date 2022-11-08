عائلة الصوير تصدر بياناً للرأي العام وتحمل بلدية غزة والمقاول مسؤولية وفاة ابنها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة المتوفى، محمد الصوير، اليوم الثلاثاء، على درايتهم الكاملة بحقيقة وظروف وفاة ابنهم أثناء القيام بعمله.
وتوفي الشاب الصوير يوم الأحد، بعد سقوطه في منهل للصرف الصحي بـ "شارع 8"، أثناء القيام بعمله مع البلدية.
وقالت العائلة في بيان وجهته للرأي العام وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "وفاة ابننا محمد تقع على عاتق جهتين لا ثالث لهما، بلدية غزة والمقاول فقط. وأنهما يتحملان المسئولية كاملة كلُ حسب وظيفته وعمله"، مطالبةً الشرطة الفلسطينية والنيابة العام إتمام التحقيق بعدالة.
واستنكرت عدم قيام البلدية والمقاول بالمشاركة في جنازة الفقيد، أو حتى الاتصال بذويه حتى الآن، أو إرسال من ينوب عنهم من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية لتعزيتهم.
وكانت بلدية غزة أصدرت بياناً قالت فيه إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة محمد أشرف الصوير مساء الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة.
وقالت إنها تستعين في تشغيل محطة المعالجة بمتعهد خارجي ليقوم بتوفير المستلزمات التشغيلية بما يشمل العمال والمعدات، وتشترط البلدية في تعاقدها مع كافة المقاولين ضمان إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تشغيل القصر بجانب اشتراط توفير التأمينات اللازمة للمواقع والعاملين فيها.
وأكدت بلدية غزة على تعاونها الكامل مع أي تحقيقات بالخصوص للوقوف على ملابسات الحادث، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية والتروي في انتظار نتائج التحقيقات قبل نشر أي معلومات حول الحادث.
فيما نص البيان الذي وصلت نسخة منه ل"دنيا الوطن" على:
أكدت عائلة المتوفى، محمد الصوير، اليوم الثلاثاء، على درايتهم الكاملة بحقيقة وظروف وفاة ابنهم أثناء القيام بعمله.
وتوفي الشاب الصوير يوم الأحد، بعد سقوطه في منهل للصرف الصحي بـ "شارع 8"، أثناء القيام بعمله مع البلدية.
وقالت العائلة في بيان وجهته للرأي العام وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "وفاة ابننا محمد تقع على عاتق جهتين لا ثالث لهما، بلدية غزة والمقاول فقط. وأنهما يتحملان المسئولية كاملة كلُ حسب وظيفته وعمله"، مطالبةً الشرطة الفلسطينية والنيابة العام إتمام التحقيق بعدالة.
واستنكرت عدم قيام البلدية والمقاول بالمشاركة في جنازة الفقيد، أو حتى الاتصال بذويه حتى الآن، أو إرسال من ينوب عنهم من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية لتعزيتهم.
وكانت بلدية غزة أصدرت بياناً قالت فيه إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة محمد أشرف الصوير مساء الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة.
وقالت إنها تستعين في تشغيل محطة المعالجة بمتعهد خارجي ليقوم بتوفير المستلزمات التشغيلية بما يشمل العمال والمعدات، وتشترط البلدية في تعاقدها مع كافة المقاولين ضمان إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تشغيل القصر بجانب اشتراط توفير التأمينات اللازمة للمواقع والعاملين فيها.
وأكدت بلدية غزة على تعاونها الكامل مع أي تحقيقات بالخصوص للوقوف على ملابسات الحادث، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية والتروي في انتظار نتائج التحقيقات قبل نشر أي معلومات حول الحادث.
فيما نص البيان الذي وصلت نسخة منه ل"دنيا الوطن" على:
صادر عن عائلة المتوفي/ محمد أشرف جمال الصوير
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون) قرآن كريم
حديث شريف" لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم"
نعلن للرأي العام أننا ننتظر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بخصوص وفاة ابننا المرحوم بإذن الله تعالى/ محمد أشرف جمال الصوير شهيد الفقر والعوز ولقمة العيش المغمسة بالموت، وإننا إذ نفسح المجال للقانون أن يتخذ مجراه في سبيل إظهار حقيقة وملابسات موت ابننا محمد لنؤكد:
أننا أصبحنا ملمين تماماً وعلى دراية كاملة بكافة ملابسات وظروف وفاة إبننا محمد ،ولدينا كافة الأدلة الدامغة على ذلك، ونملك الحقيقة عينها! لذلك لا أمل للمتسببين في وفاته في التهرب من المسئولية، فنحن بصدد حادثة أدت إلى إزهاق حياة شاب في مقتبل العمر، كان يعمل في عمل يعتبره الكثيرون من أحقر الأعمال! ولكنه السعي الشريف المؤلم لتوفير لقمة العيش.
أن وفاة إبننا محمد تقع على عاتق جهتين لا ثالث لهما، بلدية غزة والمقاول فقط. وأنهما يتحملان المسئولية كاملة كلُ حسب وظيفته وعمله.
نستنكر ونستهجن بشدة عدم قيام البلدية والمقاول بالمشاركة في جنازة الفقيد، أو حتى الاتصال بذويه حتى الآن، أو إرسال من ينوب عنهم من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية لتعزيتهم طالما أنهما على قناعة أن الحادثة كانت عارضة رغماً عنهما، وأنها حادثة عمل وأنهما يشاركوننا الحزن والفجيعة، لكنه الاستهتار بضعفاء القوم وبفقرائهم، ولكم أن تتصوروا لو كان المتوفى من عائلة ذات عتاد وعدة أو ذات نفوذ وهيلمان سلطوي كبير، لكانت الجاهات والشخصيات المرسلة من الطرفين تنهمر عليها من كل صوب وحدب ولقام رئيس البلدية والمجلس البلدي بالمشاركة في الجنازة والتعزية احتراماً لهذه الروح الإنسانية التي أزهقت بسبب مخالفة نظم العمل والتسيب. لكنه الكبر والاستهتار والكيل بميزان الظلم والتمييز والتصنيف.
وفي هذا الصدد نؤكد أننا نؤمن إيماناً كاملاً أن: الضعيف قوي لو معه الحق مهما كان ضعيفاً، والقوي ضعيف إن كان عليه الحق مهما كان قوياً.! وإن شاء الله سنواصل سعينا القانوني لمحاسبة المتسببين بوفاة إبننا محمد دون كلل أو ملل حتى إحقاق الحق كاملاً غير منقوص.
نؤكد أننا سننتظر ظهور نتائج التحقيق الصادرة عن الشرطة والنيابة ، ولن يكون لنا خيار آخر غير القانون لمحاسبة كل المتسببين بوفاة ابننا محمد.
نطالب الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة اتمام التحقيق بما يرضي الله ورسوله الكريم صل الله عليه وسلم والعدالة. وعرض النتائج كاملة أمام الرأي العام.
عائلة المتوفي الشاب المرحوم بإذن الله تعالى/ محمد أشرف الصوير
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