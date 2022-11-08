شاهد: غرق بعض الشوارع والمفترقات في غزة جراء سقوط الأمطار





ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر غرق عدد غير قليل من الشوارع والمفترقات، أبرزها في مفترق الأمن العام شمال مدينة غزة.





كما أظهرت بعض الصور غرق بعض المنازل في عدة مناطق من المدينة.





وتأثرت فلسطين اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية.



















رام الله - دنيا الوطنأدّى سقوط الأمطار في مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء، إلى غرق عدة شوارع ومفترقات، الأمر الذي أحدث أزمة مرورية كبيرة.