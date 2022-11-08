شؤون فلسطينية

شاهد: غرق بعض الشوارع والمفترقات في غزة جراء سقوط الأمطار

شاهد: غرق بعض الشوارع والمفترقات في غزة جراء سقوط الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
أدّى سقوط الأمطار في مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء، إلى غرق عدة شوارع ومفترقات، الأمر الذي أحدث أزمة مرورية كبيرة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر غرق عدد غير قليل من الشوارع والمفترقات، أبرزها في مفترق الأمن العام شمال مدينة غزة.

كما أظهرت بعض الصور غرق بعض المنازل في عدة مناطق من المدينة.

وتأثرت فلسطين اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية.





 


 


أخبار ذات صلة

غزة: &#34;المالية&#34; تعلن موعد ونسبة رواتب الموظفين لشهر أكتوبر

غزة: "المالية" تعلن موعد ونسبة رواتب الموظفين لشهر أكتوبر

&#34;الأسرى والمحررين&#34;: معاناة الأسرى تتضاعف مع دخول فصل الشتاء

"الأسرى والمحررين": معاناة الأسرى تتضاعف مع دخول فصل الشتاء

وفاة طفل دهسًا شمال قطاع غزة

وفاة طفل دهسًا شمال قطاع غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

غزة: &#34;المرور&#34; تنشر حالة الطرق صباح الثلاثاء

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق صباح الثلاثاء

مقتل مستوطن متأثراً بجراح أصيب بها في عملية طعن شمال الضفة

مقتل مستوطن متأثراً بجراح أصيب بها في عملية طعن شمال الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الأسرى والمحررين&#34;: معاناة الأسرى تتضاعف مع دخول فصل الشتاء

"الأسرى والمحررين": معاناة الأسرى تتضاعف مع دخول فصل الشتاء

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

غزة: &#34;المرور&#34; تنشر حالة الطرق صباح الثلاثاء

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق صباح الثلاثاء

دعوات لنصرة الأقصى والرباط فيه والتصدي لمخططات الاحتلال

دعوات لنصرة الأقصى والرباط فيه والتصدي لمخططات الاحتلال

الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزلي منفذي عملية (الجلمة) في جنين

الاحتلال يصدر قرارًا بهدم منزلي منفذي عملية (الجلمة) في جنين

الاحتلال يعتقل مواطناً من رمون شمال شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطناً من رمون شمال شرق رام الله

وزارة الاتصالات توضح لـ &#34;دنيا الوطن&#34; حقيقة قرار وقف (تيك توك) في فلسطين

وزارة الاتصالات توضح لـ "دنيا الوطن" حقيقة قرار وقف (تيك توك) في فلسطين

اشتية يرحب بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) ويؤكد تطلع فلسطين لمشاركة فاعلة فيها

اشتية يرحب بمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) ويؤكد تطلع فلسطين لمشاركة فاعلة فيها

منوعات

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

شاهد كيف دافعت رضوى الشربيني عن هيفاء وهبي بعد أزمتها الأخيرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

تامر حسني يلفت الأنظار بما فعله بحفله الأخير بالقاهرة

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: أجواء رومانسية من هنا الزاهد لزوجها في عيد ميلاده

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: محمد الترك يوجه رسالة صادمة لدنيا بطمة وعائلتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف عن محاولتها في الانتحار بسبب والدها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

حنان مطاوع تكشف عن سر غريب في حفل زفافها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

شاهد: هنادي مهنا تبهر جمهورها بطريقة احتفالها بذكرى زواجها

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

هل ستعود العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها؟.. فنان شهير يكشف الحقيقة

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: نادية الجندي تكشف عن غضبها وتنفجر على جمهورها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

شاهد: شام الذهبي تفاجئ جمهورها بهذه الخطوة الجريئة

عربي

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار لمخزن أسلحة

اليمن: قتلى وجرحى في انفجار لمخزن أسلحة

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

بن سلمان يعلن رصد 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

السيسي: تغير المناخ أكبر تحديات العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات

السيسي: تغير المناخ أكبر تحديات العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات

بن زايد: إطلاق شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بإنتاج الطاقة النظيفة

بن زايد: إطلاق شراكة مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار بإنتاج الطاقة النظيفة