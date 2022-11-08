"الأسرى والمحررين": معاناة الأسرى تتضاعف مع دخول فصل الشتاء





وأوضحت أن "إدارة سجون الاحتلال تتعمد إجراء حملات تفتيش مستمرة تقوم خلالها بإخراج الأسرى في ساحة السجن لساعات دون ملابس تقيهم البرد، كما تتعمد مصادرة أي أغطية شتوية من غرف الأسرى بحجة أنها زائدة عن الحاجة".



ووجهت الوزارة مناشدة عاجلة للمؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لتوفير وإدخال ما يلزم من أغطية وملابس ووسائل تدفئة للأسرى وخاصة المرضى وكبار السن الذين يتأثرون بشكل أساسي من أجواء البرودة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم: إن "الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بدأوا معاناة جديدة مع قدوم فصل الشتاء وبداية المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار والأجواء الباردة، خاصة مع وجود معظم السجون في مناطق صحراوية تمتاز بدرجات حرارة متدنية جدأ خلال فصل الشتاء".وأضافت الوزارة: أن "ظروفًا قاسيةً جدًا يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المرضى منهم وكبار السن في ظل منع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة لغرف وأقسام الأسرى، ومنع الأهالي من إدخال الملابس والأغطية الشتوية لابنائهم خلال الزيارات".